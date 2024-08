Secretarul american al Apărării a anulat acordul încheiat cu trei suspecți în cazul atentatelor din 11 septembrie 2001

02:30

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: NewsMaker sărbătorește 10 ani de activitate. 10 ani de activitate ai NewsMaker: ce ne transmis oficialii. Ziua ușilor deschise la NewsMaker. Echipa NM: cunoașteți Protagoniștii din Spatele Știrilor.