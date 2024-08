Maia Sandu, călătorie cu autobuzul prin Edineț: UE a oferit peste 4 mln. euro pentru un transport public confortabil în municipiu

13:20

În ultimele patru săptămâni motorina s-a ieftinit cu 1,17 lei/litru, iar benzina COR 95 – cu 0,73 lei/litru. Astfel, în această perioadă prețurile la pompă au coborât sub 21 de lei/litru la motorină și sub 25 de lei/litru la benzină, transmite IPN. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică menționează că ieftinirile se datorează descreșterii în continuare a cotațiilor Platts. Aceasta, în pofida unor așteptări pesimiste care au apărut după mai multe declarații de nemulțumire ale unor of...