Iurie Roșca este condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență

13:00

Alți 20 de pompieri, care formează echipa de combatere terestră a incendiilor forestiere din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, au fost detașați în Republica Elenă. Ei urmează să-i înlocuiască pe primii 20 care și-au încheiat misiunea și urmează să revină în țară pe 1 august, transmite IPN. În... The post 20 de pompieri au plecat în Grecia pentru efectuarea rotației de efectiv în misiunea de Pre-poziționare appeared first on ALBASAT.