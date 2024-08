Astăzi este ziua noastră. Un deceniu de NewsMaker

16:10

Alexandr Vasiliev este un cercetător cu o specializare rară și o dorință uriașă pentru explorarea științei. În ciuda problemelor serioase de sănătate și a posibilităților limitate, a reușit să obțină câteva diplome de studii superioare, să urmeze stagii în centre de cercetare de top din Europa și să se ocupe de cercetări unice a insectelor […] The post „De ce nu am rămas acolo? Pentru că voiam să studiez insectele în Moldova.” Istoria unui savant cu nevoi speciale care a fost dat afară din laborator appeared first on NewsMaker.