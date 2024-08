Guvernul caută soluții pentru aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene după 2024, susține președinta Maia Sandu

08:00

Iranul intenționează să lovească teritoriul Israelului. Liderul spiritual al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a dat acest ordin, scrie DW, cu referire la The New York Times. Khamenei a dat ordinul în cadrul unei reuniuni de urgență a Consiliului Național de Securitate care a avut loc miercuri dimineață, la scurt timp după asasinarea liderului Hamas Ismail Haniyeh la Teheran, au declarat pentru ziar, sub rezerva anonimatului, trei înalți oficiali, dintre care doi sunt membri ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).