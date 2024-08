Horoscop 1 august 2024 – Unei zodii îi pot intra niște bani și să perfecteze un contract

11:10

A doua ca importanță criptomonedă din lume, Ethereum (ETH), împlinește azi nouă ani. Pe 30 iulie 2015 a fost procesat blocul-geneză al rețelei Ethereum. Unul dintre fondatorii proiectului, Vitalik Buterin, a felicitat comunitatea. "Aștept cu nerăbdare să văd ce va aduce următorul deceniu", a scris Buterin în rețeaua X. Ideea de creare a Ethereum a […]