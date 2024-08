VIDEO În ajun de nunta de fildeș, Melnic era să-și fractureze piciorul. Noroc de „reacția” lui Țopa

13:00

Structurarea corectă a meselor este importantă pentru a ne menține greutatea. Despre asta explică Cristina Burdulescu, o antrenoare și nutriționistă din Republica Moldova. Ba mai mult, într-un video pe contul său de Intagram (și nu doar unul), oferă câteva idei pentru mic dejun, prânz și cină. View this post on Instagram A post shared by […] Articolul Antrenoarea Cristina Burdulescu, care a ajutat sute de moldovence să slăbească, explică cum să structurăm corect mesele apare prima dată în CanCan.