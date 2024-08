Reținut pentru trafic de droguri: Bărbat din Chișinău cu substanțe de peste 4 milioane de lei

12:00

O femeie, mamă a trei copii, are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet mare după ce în luna iunie a fost diagnosticată cu cancer. Este vorba despre Olga Benzari, iar rudele femeii cer ajutorul oamenilor pentru că aceasta are nevoie de un tratament, care costă 30.000 de euro, bani de care familia Olgăi nu îi […] Articolul O mamă a trei copii diagnosticată cu cancer are nevoie de ajutor: Apelul familei pentru Olga Benzari apare prima dată în Subiectul Zilei.