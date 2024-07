Vești proaste pentru iubitorii de ciocolată: ce au descoperit oamenii de știință în boabele de cacao

Studiul, intitulat „A multi-year heavy metal analysis of 72 dark chocolate and cocoa products”, publicat pe 31 iulie 2024 în Frontiers in Nutrition, a analizat datele privind contaminarea cu plumb, cadmiu și arsenic.Cercetătorii au analizat 72 de produse de consum, inclusiv ciocolata neagră, la fiecare doi ani, pentru metale grele care, în cantități suficiente, prezintă riscuri semnificative

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md