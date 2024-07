Cultura pieței de capital prinde contur în Moldova – A fost lansată platforma prin care cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat

12:40

Parlamentul a aprobat crearea comisiei la inițiativa deputaților BCS Radu Mudreac și Corneliu Furculiță, autorii invocând situația din sectorul agricol urmare a condițiilor meteo din primăvara-vara acestui an. Comisia specială va prezenta Parlamentului, în termen de 90 de zile, un proiect de act normativ și un pachet de măsuri pentru depășirea crizei din domeniul agricol. ... La propunerea opoziției, Parlamentul a constituit o comisie specială care va identifica măsuri pentru depășirea crizei din agricultură