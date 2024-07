Și-a înjunghiat și strangulat tatăl, iar cadavrul a presărat cu detergent. O femeie din capitală, trimisă pe banca acuzaților

15:40

Up Moldova, operatorul #1 pe piața beneficiilor exstrasalariale din țară, a lansat un produs revoluționar - cardul virtual Up Cadou, fiind o soluție modernă și flexibilă pentru angajatori și angajați. Up Cadou a fost lansat oficial pe 24 iulie 2024, la Chișinău, în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia celebrării a 60 de ani de la crearea Grupului Up și 6 ani de la lansarea brandului Up în Republica Moldova și a reunit angajați, parteneri și autorități. Cardul virtual Up Cadou aduce avantaje...