„Urmează să iau o decizie”. Vicepreședintele PSDE, Eremei Priseajniuc, indignat de candidatura partidului la prezidențiale

Populația Moldovei va scădea semnificativ în următoarele decenii și va ajunge la aproximativ 1,5 milioane de persoane până în 2100. Această prognoză pesimistă a fost prezentată de către Organizația Națiunilor Unite (ONU) în noul său raport anual privind demografia planetei, regiunilor și țărilor lumii. Experții consideră că acest raport nu trebuie tratat ca atare, dar […]