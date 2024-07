VIDEO. Carvidon Fest – peste 30 de mașini și utilaje agricole, prezentate fermierilor

08:00

Aproximativ 733 de milioane de persoane au înfruntat foametea în 2023, echivalentul a o persoană din unsprezece la nivel global și a una din cinci în Africa, conform celui mai recent raport privind Starea securității alimentare și a nutriției în lume (State of Food Security and Nutrition in the World – SOFI), publicat miercuri de cinci […]