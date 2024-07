Petru Rotaru a fost numit de Parlament în funcția de viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei

11:40

RISE Moldova a identificat mai multe companii moldoveneşti care au ajuns să joace un rol important în transportul maritim de petrol rusesc. Acestea sunt controlate de persoane interpuse, unele dintre care au lucrat sau lucrează la firme şi organizaţii controlate de Dorin Damir.Unele date denotă că, în ultimele 6-7 luni, până la 2% din petrolul rusesc a fost transportat cu petroliere a căror management este asigurat de firme moldoveneşti care nici măcar nu au angajaţi în Moldova.Majoritatea acestor petroliere sunt incluse în aşa-zisă „flotă din umbră” a Rusiei (Russia’s Shadow Fleet), din care în primul trimestru al 2024 făceau parte peste 400 de tankere. Printre ele sunt și 12 tankere deţinute de companii din offshorul Insulele Seychelles, dar la care managementul este asigurat de patru companii din Moldova.Numărul petrolierelor „moldoveneşti” depăşeşte, însă, 23 de unităţi, ceea ce presupune aproape 6% din „flota din umbră” a Rusiei. Dar dacă e să dăm crezare afirmaţiilor unei companii care susține că operează cu o flotă de 50 de tankere, apoi de fapt ar putea fi vorba de circa 70 de tankere, o flotă destul de impresionantă.Firmele moldovenești identificate au mai multe asemănări şi conexiuni între ele. În primul rând, au fost înregistrate după 24 februarie 2022, ziua când Rusia a început războiul activ în Ucraina; au în denumire, de regulă, cuvintele „Ship Management”, „Shipping”, sau „Shipmanagement”; au aceleaşi adrese juridice; au administratori şi fondatorii afiliaţi şi, de cele mai dese ori, aceleaşi cifre şi greşeli din notele informative la situaţiile financiare. Mai dificil a fost să aflăm cine, de fapt, este beneficiarul final al schemei.SURORILE PETROLISTEPrimul grup, de 4-5 firme, au ca fondatori şi administratori oficiali două surori gemene: Irina Oprea şi Cristina Gaiduc. KSN Shipmanagement SRL a fost înregistrată la nicio lună de la atacul Rusiei asupra Ucrainei. Fondator şi administrator a fost iniţial Alina Samson, care apare ca fondatoare şi la alte firme ce operează tankere petroliere. De la finele lunii mai 2023, unic asociat şi administrator devine Irina Oprea, una dintre surori. Detalii, AICIFirma are un capital social de 500 lei, iar principalul gen de activitate este „repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor”, după cum indică în rapoartele anuale şi notele informative depuse la Biroul Naţional de Statistică (BNS). Administraţia companiei mai menţionează că, în 2022, nu a avut activitate economică, iar în anul 2023 a avut pierderi de o mie de lei şi a împrumutat de la fondator circa 22 de mii de lei.Cu toate că nu are oficial niciun angajat în Moldova, firma apare în mai multe rapoarte şi articole internaţionale precum că ar deţine câteva petroliere. Astfel, un portal din Singapore specializat în monitorizarea navigaţiei maritime, atestă într-o anchetă din februarie 2023, dedicată „flotei din umbră”, că KSN Shipmanagement SRL ar controla petrolierul New Global, aflat sub pavilion panamez şi cu un tonaj de 159.016 tone. Potrivit datelor unui alt portal specializat, firma este manager-tehnic/operator la alte trei petroliere: Caruzo, Raven şi Torex (fost M.T. Karachi).Cea mai mare cantitate a fost transportată de petroliere deţinute de Adel Ship Management şi MRK Shipmanagement. Porturile principale din care este transportat petrolul sunt Primorsk şi Ust Luga de la Marea Baltică şi Novorossiysk de la Marea Neagră.Principala destinație a petrolului şi derivatelor sunt India şi Turcia, dar au fost livrări şi în state UE, precum Spania, Grecia sau Malta. În unele cazuri, destinatarul nu poate fi identificat, pentru că tankerele deconectează sistemele de monitorizare şi identificare.În februarie 2024, Grupul de monitorizare al Institutului de Studii Strategice al Mării Negre și BlackSeaNews au inclus două tankere cu armatori din Moldova în lista celor care au încălcat embargoul impus de UE privind importurile maritime de țiței rusesc.Citiți investigația integrală pe RISE.MD.