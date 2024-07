Un tânăr din R. Moldova dezvăluie cum mii de români au fost lăsați cu conturile goale prin reclame deepfake

10:30

Un ex-angajat al Poliției din R. Moldova a fost condamnat după ce ar fi lovit cu palma și pumnul doi minori și i-ar fi obligat să facă genuflexiuni și să stea cu mâinile ridicate circa 5-10 minute la inspectorat. Acestuia i-a fost stabilită o pedeapsă sub formă de amendă