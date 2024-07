CEC va colabora cu TikTok pentru a combate falsurile în perioada electorală

12:20

Instituțiile de învățământ superior din Moldova dau startul admiterii. În acest an, pentru prima dată, admiterea se va desfășura exclusiv online, pe platforma e-admitere.gov.md. Platforma este disponibilă de astăzi, 22 iulie. Prima etapă a admiterii se va desfășura în perioada 22-29 iulie, iar a doua, pentru completarea locurilor disponibile, în...