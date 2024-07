ULTIMA ORĂ/ SIS și PCCOCS desfășoară percheziții în Parlament în cadrul unei cauze penale

12:30

Ziarul de Gardă a ajuns la 20 de ani de activitate pe piața mediatică din R. Moldova. Am împărțit cu tine aceeași soartă, am luptat cu nedreptățile, am demascat politicienii și funcționarii publici corupți, am încercat să construim o societate mai bună. 20 de ani nu e doar o cifră, e tot ce am construit...