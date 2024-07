Profesorii universitari care trebuie să susțină tezele de doctorat mai au răgaz un an

Ministerul Educației a decis să extindă cu un an termenul de susținere a tezelor de doctorat, o condiție obligatorie pentru profesorii care vor să predea în universități. În ședința guvernului din 30 iulie, ministrul Educației, Dan Perciun, a cerut modificarea regulamentului privind aprobarea titlurilor științifice. „Acum, are loc reorganizarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, motiv pentru care cerem să extindem cu un an termenul pentru susținerea tezelor de doctor și post-docto...

