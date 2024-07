Sondaj: Maia Sandu în topul preferințelor la alegerile prezidențiale

11:20

Comisia Electorală Centrală a făcut publică lista partidelor care au dreptul să participe la alegerile prezidențiale și referendumul constituțional din 20 octombrie 2024. Lista include 64 de formațiuni politice. Printre acestea se numără și Partidul Șansă, afiliat lui Ilan Șor, despre care funcționarii electorali declarau anterior că riscă să nu fie admis la alegerile din […]