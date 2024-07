După mai multe disensiuni, CMC a adoptat proiectul de buget pe anul 2024

00:00

Primăria Chișinău rămâne în continuare fără un buget municipal. După cinci ore de dezbateri, consilierii municipali nu au ajuns la un numitor comun, proiectul acumulând doar 24 de voturi, un număr insuficient pentru a fi aprobat în lectura întâi. Proiectul bugetului municipal Chișinău pentru anul 2024 nu a fost aprobat, după ce consilierii din partea ... Primăria Chișinău rămâne fără buget pentru anul în curs – Consilierii PAS și PSRM s-au abținut, iar Victor Chironda, a votat împotrivă – Reacția primarului Ion Ceban