Cel puţin 44 de morţi într-o alunecare de teren care s-a produs pe o plantaţie de ceai din India

UNESCO a adăugat vechea Mănăstire Sfântul Ilarion, cunoscută şi sub numele de Tell Umm Amer, din Gaza, pe lista siturilor pe cale de dispariţie, ca urmare a războiului în curs cu Israelul. Decizia a fost anunţată în timpul celei de-a 46-a reuniuni a Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO din New Delhi, India. Sâmbătă, ansamblul monumental ”Calea … Articolul Mănăstirea Sfântului Ilarion/Tell Umm Amer din Palestina a fost înscrisă pe Lista Patrimoniului Mondial în pericol apare prima dată în Punctul pe i.