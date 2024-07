Două branduri de producerea divinurilor din Moldova vor fuziona pentru a-și eficientiza activiatea – Ce decizie a luat Guvernul

22:50

Preşedintele american Joe Biden a anunţat marţi că se va adresa naţiunii din Biroul Oval al Casei Albe miercuri, la ora locală 20.00 (joi, ora 3:00, ora RM), pentru a explica decizia sa de a pune capăt campaniei de realegere, informează Reuters, transmite News.ro. „Mâine seară, la ora 20:00 ET, mă voi adresa naţiunii din ...