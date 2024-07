Ar fi încercat să soluționeze un dosar pornit pe viol cu 4000 de euro. Un polițist și doi complici, reținuți de CNA

09:10

Mitropolia Moldovei a emis o reacție la decizia parohului bisericii „Sfântul Alexandru din Svir" și a enoriașilor din Cricova de a trece sub oblăduirea Mitropoliei Basarabiei. Mitropolitul Vladimir a semnat decretul în care îl eliberează din funcția de preot al acestei Mitropolii pe preotul Andrei Percic. În decret se spune …