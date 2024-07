BAC 2024: ce medie a obținut instituția ta la examene

15:45

Iuliana Stoianova este o tânără din Moldova care, timp de patru ani, explorează sistemul educațional din Cehia. Tânăra învață la Facultatea de Farmacie a Universității Carol din Hradec Králové. Deși studiile în Republica Cehă erau visul Iulianei de mai muți ani, odată ajunsă acolo s-a confruntat cu realitatea dorului de casă și cu sentimentul de a fi străină într-o comunitate. Totuși, învățământul european își are plusurile sale. Iuliana a povestit colegilor noștri de la ru.diez.md despre provocarea de a studia limba cehă, de ce e fericită atunci când ia nota 1 și ce oportunități de dezvoltare are în orașul în care studiază. Сообщение Cum e să studiezi medicina în Cehia: „În ciuda dificultăților, nu am regretat niciodată” появились сначала на #diez.