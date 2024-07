Un adolescent a fost electrocutat în timpul unui turneu de tenis de masă

17:20

În fiecare an, la 28 iulie este marcată Ziua mondială de combatere a hepatitei, ce reprezintă o oportunitate de abordare globală a hepatitelor virale, implicare activă a societății civile, autorităților, populației în acțiuni de eliminare a hepatitelor virale până în a.2030. În acest an, evenimentul se desfășoară sub genericul „Este timpul pentru acțiune" și evidențiază necesitatea unei colaborări pentru extinderea accesului