Premierul italian: "China este un interlocutor important pentru soluţionarea problemelor mondiale"

08:00

84,38% din locurile planificate pentru noul an de studii pentru clasa a zecea au fost ocupate în prima etapă de înscriere.Din cele 5 246 de locuri, au fost ocupate 4 427. Informația a fost prezentată de șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi.{{754266}}În acest an, pentru admiterea în clasa a zecea au fost planificate 5 246 de locuri în 219 clase, not