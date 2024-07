Agenții economici se pot înscrie pe Lista producătorilor până pe 15 noiembrie

09:00

Studenții anului doi ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun” au participat la Cursul de Instruire pentru Comandanți Inferiori (Junior Command and Leadership Course). Potrivit informațiilor oferite de Ministerul Apărării, studenții au beneficiat de pregătirea acordată de o echipa mobilă de experți britanici BMATT (British Military Advisory and Training Team). „Instruirea a avut loc în perioada 1-26 iulie curent, cu implicarea studenților și studentelor la diferite ședințe atât teoretice, cât și...