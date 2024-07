(galerie foto) Primele imagini după dezastrul care a pus la pământ „orașul-bijuterie” al Canadei: Incendiul uriaș ar putea continua luni de zile

14:10

Valentina Nafornița și Cristian Spătaru și-au spus „Da” oficial, în Oficiul de stare civilă acum un an, dar mai puține detalii se cunosc despre prima lor întâlnire romantică și cine a fost cel care a avut curaj să facă primul pas, în relație. Soprana a dezvăluit, în podcastul „Mai întreb o dată”, că actualul său soț i-a picat cu tronc la inimă din start. „Ea fost prima care mi-a scris. Am fost uimit un pic de interesul ei, dar am intrat imediat în joc”, a mărturisit și Cristian Spătaru.