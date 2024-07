Olga Țapordei a pornit marea curățenie înainte de a se muta la casa nouă hi-tech! A arătat cât de pedantă e la asta

08:20

Refanaharivola Elisoa Cynthia, cunoscută și ca „moldoveanca din Madagascar”, este divorțată. Despre asta a anunțat recent pe contul său de Instagram, unde a povestit întreaga istorie, inclusiv mesajele pe care i le scria deja fostul soț. View this post on Instagram A post shared by Refanaharivola Elisoa Cynthia (@elisoa_cynthia) View this post on Instagram A […] Articolul „Moldoveanca din Madagascar” este divorțată. A durut-o, dar îi mulțumește fostului că a părăsit-o. Va rămâne la noi? apare prima dată în CanCan.