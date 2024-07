Captură grandioasă: pescarii au prins o bestie marină uriașă cîntărind peste două sute de kilograme

22:30

ÎPS Mitropolit Vladimir, a deschis cea de-a V-a ediție a Campaniei pentru sprijinirea copiilor defavorizați „Ajută un copil să meargă la școală!”.Campania, desfășurată între 15 iulie și 31 august 2024, are ca scop colectarea de ghiozdane cu rechizite școlare pentru copiii din familii social-vulnerabile din întreaga țară. An de an, pentru mulți copii, începutul școlii este o sărbătoare marcată