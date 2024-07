Înotătorul, David Popovici campion olimpic la Paris – A câștigat medalia de aur la două sutimi de secundă după ce, la jumătatea cursei, era al treilea

21:10

Directorul Serviciului Secret al SUA, Kimberly Cheatle, și-a prezentat demisia pe fondul examinării deficiențelor de securitate legate de recenta tentativă de asasinare a fostului președinte Donald Trump, relatează CNN și Sky News. Demersul are loc în timp ce legislatorii și un organism de supraveghere internă a guvernului avansează cu investigații privind gestionarea de către agenție ... Directorul Serviciului Secret al SUA, demisionează după tentativa de asasinare a lui Trump – Președintele Biden a acceptat demisia și spune că va numi un șef la Secret Service