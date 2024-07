Judocanul Adil Osmanov repetă performanța lui Denis Vieru – va lupta pentru bronz olimpic

12:00

Compania Independent Trust Media, care are legătură cu TV8, a primit licență de emisie pentru un nou post de televiziune – 1 TV. Canalul TV se va axa pe conținutul de divertisment pentru vorbitorii de limbă rusă, anunță newsmaker.md. Consiliul Audiovizualului a examinat în ședința din 26 iulie, cererea privind acordarea licenței de emisie pentru […]