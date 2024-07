Atac ucrainean masiv asupra mai multor regiuni din Rusia; Apărarea rusă susține că a doborât 39 de drone

19:20

Harvey Weinstein, spitalizat cu Covid şi dublă pneumonie Producătorul de la Hollywood căzut în dizgraţie Harvey Weinstein a fost mutat într-un spital închisoare din New York suferind de mai multe afecţiuni, inclusiv Covid şi dublă pneumonie, relatează BBC și News.ro. Harvey Weinstein, în vârstă de 72 de ani, a fost testat recent pozitiv la coronavirus. El are deja diabet, hipertensiune arterială, stenoză spinală şi lichid la inimă şi plămâni. Weinstein a fost încarcerat pentru 23 de ani la New Y...