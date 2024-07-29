​PREȘEDINTA MAIA SANDU ȘI-A ÎNDEMNAT CONCETĂȚENII SĂ CUNOASCĂ ȘI SĂ RESPECTE CONSTITUȚIA

Infotag, 29 iulie 2024 13:30

​PREȘEDINTA MAIA SANDU ȘI-A ÎNDEMNAT CONCETĂȚENII SĂ CUNOASCĂ ȘI SĂ RESPECTE CONSTITUȚIA

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