„Sunt bucuros și mândru pentru țara mea”. Primele declarații ale lui Denis Vieru după victoria de la Olimpiada de la Paris

Într-un parc din Edineț au fost găsite cadavrele a patru broaște țestoase. Acestea aveau învelișurile crăpate și străpunse. Precizările au fost făcute de Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Potrivit instituției, broasca țestoasă de baltă este inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova iar prin nimicirea a patru reptile se cauzează un prejudiciu mediului în valoare de […]