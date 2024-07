Accident cumplit la Orhei: Un tânăr a intrat cu motocicleta în trei minori

09:00

Un bărbat de 34 de ani a fost lovit mortal de o mașină, sub ochii fiicei sale de un an, pe care o ținea în brațe. La volanul mașinii de model Opel era tânăr de 20 de ani. Potrivit Poliției, bărbatul traversa strada într-un loc neiluminat. În urma traumatismelor cu …