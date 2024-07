Cinci obiceiuri zilnice care îți afectează grav sănătatea

16:30

Fondatorul posturilor Next TV și Premiera TV a fost sancționat, în ședința de vineri, 26 iulie curent, a Consiliului Audiovizualului (CA), cu opt amenzi în sumă de 92 000 de lei pentru lipsa programelor locale, a celor în limba română, în orele de maximă audiență și în primă difuzare. Pentru neprezentarea înregistrărilor, acesta a mai […] Articolul Posturile Next TV și Premiera TV au difuzat…. zero produs local. Pentru asta au fost amendate! apare prima dată în Realitatea.md.