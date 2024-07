Dieta care prelungește viața

17:00

În fiecare an, la 28 iulie este marcată Ziua mondială de combatere a hepatitei. În acest an, evenimentul se desfășoară sub genericul „Este timpul pentru acțiune”, notează Noi.md.Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), hepatita virală este una dintre bolile transmisibile pentru care decesele sînt în creștere. Aproximativ 1,3 milioane de oameni au murit de hepatită virală în