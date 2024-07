15:30

Comisia parlamentară pentru politică externă și integrare europeană a organizat audieri publice asupra activității misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare. Informația a fost prezentată de vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe Mihail Popșoi, care s-a referit și la mecanismele de consolidare a serviciului diplomatic al țării noastre, precum și la sporirea eficienței ... Parlamentul vrea de la ministerul de Externe mai multă implicare în diplomația economică – Ce i-au solicitat deputații ministrului Popșoi The post Parlamentul vrea de la ministerul de Externe mai multă implicare în diplomația economică – Ce i-au solicitat deputații ministrului Popșoi appeared first on Politik.