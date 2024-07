Prima medalie pentru Moldova la Jocurile Olimpice de la Paris: Denis Vieru a obținut bronzul 

12:10

Inspectoratul de Poliție Centru verifică persoanele responsabile de construcția unui blocul locativ din strada Ismail 28 din Chișinău. Instituția a pornit o cauză penală. Se întâmplă după ce consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) au depus un demers. Ei susțin că blocul, care are deja patru etaje, este ridicat fără autorizație.