Prima medalie olimpică pentru Moldova: Denis Vieru a cucerit bronzul la judo

Două avertismente puternice legate de războiul Rusiei în Ucraina au fost lansate la începutul acestei săptămâni de responsabilul pentru Apărare în guvernul de la Londra și, respectiv, de ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit. "Starea forțelor armate ale Regatului Unit, secătuite de decenii de reduceri, este mult mai gravă decât am anticipat", a atenționat John Healey, […]