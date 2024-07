UNESCO încheie înscrierile din acest an pe Lista Patrimoniului Mondial cu 26 de noi situri adăugate

16:10

Frumos e atunci când omul, la orice vârstă, are o pasiune care-i aduce bucurie. Nea Zaharia Malașenco, din satul Batâr, raionul Cimișlia, e un pescar cu stagiu. Are 62 de ani și are această plăcere în viață încă din tinerețe și nu e duminică sau zi de sărbătoare în care el să nu se ducă, de dimineață, cu undița, pe-un mal de iaz. Colegul nostru Alexandru Leahu a stat cu el de vorbă. Să-i aflăm și noi povestea!