Atac ucrainean la un depozit petrolier din regiunea rusă Kursk: Trei rezervoare de carburant au luat foc

Controversă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Paris. Unul dintre momentele artistice difuzate între defilarea bărcilor delegațiilor țărilor pe Sena i-a enervat pe internauți. Aceștia au considerat că „Cina cea de Taină”, celebra pictură murală a lui Leonardo da Vinci, care înfățișa ultima masă a lui Iisus Hristos și a celor 12 Apostoli, a fost parodiată. Un moment artistic extrem de controversat, criticat aspru de fanii din toată lumea pe rețelele de socializare, a fost parodierea celebrei picturi murale a lui Leonardo da Vinci, „Cina cea de Taină”, care înfățișa ultima masă a lui Iisus Hristos și a celor 12 Apostoli. DJ-ul local Barbara Butch, cunoscută pentru activismul LGBTQ+, precum și pentru militantismul acceptării persoanelor cu kilograme în plus, purta o aureolă pe cap. Alături de ea, pe scenă au fost mai mulți concurenți ai emisiunii de tip reality, „Drag Race France”, un show bazat pe travesti, realizat pe modelul „RuPaul's Drag Race”, celebra emisiune americană.Internauții au reacționat imediat pe rețelele de socializare: „În timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice, Macron și echipa lui au parodiat Cina cea de Taină cu transsexuali și o femeie grasă cu aureolă”, „Franța și-a bătut joc de Cina cea de Taină cu transsexuali”, „Blasfemie cu adresă la Cina cea de Taină? Poate această ceremonie de deschidere să fie și mai proastă?”, au scris aceștia. This is crazy. Opening your event by replacing Jesus and the disciples at the The Last Supper with men in drag. There are 2.4 billion Christians on earth and apparently the Olympics wanted to declare loudly to all of them, right out of the gateNOT WELCOME pic.twitter.com/T88AmXbqXL— Clint Russell (@LibertyLockPod) July 26, 2024 Marion Marechal, o deputată franceză în Parlamentul European, a fost printre puținii politicieni care au avut curaj să reacționeze: „Către toți creștinii din întreaga lume care urmăresc ceremonia de deschidere de la Paris și care se simt jigniți de parodierea Cinei celei de Taină, le transmit să știe că nu Franța este inițiatoarea, ci o minoritate a extremei de stânga!”.„Bine ați venit în 2024, au recreat Cina cea de Taină cu transsexuali”, „Transsexualii își bat joc de creștinătate”, „Ne luptăm cu răul absolut”, „O bătaie de joc! Cum poți face așa ceva? Rușine organizatorilor!”, „Simbolism satanic și păgâni! Iisus a fost înlocuit de o femeie obeză, în timp ce apostolii sunt înlocuiți de transsexuali și un copil”, au fost altele dintre comentariile de pe X. Pe rețelele de socializare se discută și un alt spectacol - un călăreț mecanic cu un steag olimpic care se mișcă de-a lungul Senei. Utilizatorii au văzut în această reprezentație „calul palid” descris în Biblie, pe care Moartea însăși călărea, fiind un vestitor al războaielor. I thought it couldn't get worse...It doesThey put in a "pale horse" just in case you weren't sure that this was all intentional. Straight out of revelations. Wtf is happeningpic.twitter.com/jIcgI3gpCq— Clint Russell (@LibertyLockPod) July 26, 2024