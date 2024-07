„Cina cea de Taină” de la Paris: nemulțumiri și la Chișinău. Cum au explicat organizatorii episodul 

11:00

Statul Israel a amânat noile reguli de intrare pe teritoriul său. Acestea vizau cetățenii statelor cu regim fără de vize, inclusiv cetățenii Republicii Moldova, și urmau să devină obligatorii din 1 august 2024. Străinii trebuiau să obțină un permis electronic obligatoriu, Electronic Travel Authorization – ETA-IL, contra cost – aproximativ 120 lei moldovenești. Noile reguli vor […]