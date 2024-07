Imaginile scandaloase de la deschiderea Jocurilor Olimpice, șterse de pe youtube și site-ul CIO

11:30

Zilele acestea am efectuat o vizită în SUA, unde am participat la Convenția Națională a Republicanilor, în cadrul căreia delegații l-au desemnat pe Donald Trump drept candidat pentru postul de președinte. Și pentru că am făcut un drum atât de lung, m-am gândit să-i aduc doamnei președintă un cadou de preț, și anume o carte […] The post Andrei Nastase: Ați introdus în țară o „dictatură de catifea”, ați păstrat doar aparențele unei democrații pentru a ascunde realitățile și sărăcia crasă față de partenerii externi appeared first on Omniapres.