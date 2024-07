În ultimul an, numărul cazurilor de hepatite virale a crescut cu peste 30%

15:30

Atmosfera e pătrunsă de o anumită lentoare. Tabăra are aproximativ 13 mii de vizitatori sâmbătă, iar înaintea discursului premierului ungar Viktor Orbán se aude, în fundal, muzică de jazz. Însă mulțimea freamătă, sub pălăriile asortate primite gratis de la organizatori. Puțini ies din acest tipar, inclusiv un tânăr cu o șapcă roșie MAGA (Make America Great Again), din campania lui Donald Trump. Participanții se uită spre scenă în așteptarea premierului maghiar, iar nimeni nu vrea să vorbească cu...