VIDEO // Maia Sandu, luată la întrebări în Franța despre gazul lui Spînu. Șefa statului ia apărarea ministrului

10:20

Fostul Procuror General, Alexandr Stoianoglo, declară că ”nu am nimic personal împotriva doamnei Sandu, dar ce s-a schimbat în bine în acești 4 ani? Și ce promisiuni electorale au fost îndeplinite? Niciodată nu m-am răzbunat pe nimeni. Răzbunarea înseamnă să pierzi energie, forțe. Eu am altă misiune. Să schimb situația din țară. Știu cum să […] The post Alexandr Stoianoglo declară că nu are nimic personal împotriva doamnei Sandu appeared first on Omniapres.