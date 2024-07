Un atac cu rachetă a ucis cel puțin 12 tineri pe Înălțimile Golan, ocupate de Israel

09:10

Un chișinăuian a spus că a fost martor la tragedia din sectorul Botanica, unde doi copii au fost electrocutați. El crede că „totul este din cauza apei și s-a produs un scurtcircuit". Potrivit bărbatului, oamenii din preajmă nu și-au putut da seama că ceva se întâmplă cu minorii. „Se crea impresia că pur și simplu […]