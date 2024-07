Peste 40 de tineri și-au dezvoltat competențele în sectorul energetic: Au fost instruiți de specialiști din străinătate

09:40

Am văzut circulând pe internet o listă, preluată cu nesaț de mulți, de expresii vechi si frumoase care chipurile ar fi "greșite" sau "redundante". Erau acolo expresii precum "o lună de zile" sau "un an de zile", despre care am arătat deja cât sunt de frumoase, vechi și uzuale, dar și unele mai noi, mergând de la "cu bună știință" la "cu ochiul liber".