(foto) Poteste cu incidente, împotriva privatizării RED Nord, la Bălți: O dronă ar fi dispersat substanțe necunoscute peste manifestanți

Povestea de dragoste a unui cuplu din Moldova s-a încheiat cu o tragedie. Viitorul mire, Eugen, care venea acasă, la iubita lui, să o ceară de soție, a murit într-un grav accident, produs în Ungaria. „El trebuia să vină altfel la mine, dar a venit în sicriu. Am stat mereu culcată pe perna lui din sicriu, lângă el și pur și simplu îi vorbeam, dar când am ajuns la cimitir, am început să îl trag înapoi și să strig „Eugen, întoarce-te la mine!”. Nu doresc nimănui o asemenea durere”, povestește Ina, tânăra de 25 de ani, în lacrimi, la Monolog pentru Dorin Galben.